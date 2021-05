Diodato firma “L’uomo dietro il campione” per “Il Divin Codino” | il film su Roberto Baggio

(Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA – Il brano “il” (Carosello Records) diuscirà il 14 maggio, così come il videoclip ufficiale su YouTube, ed è il fedele racconto in musica della leggenda di, uno dei migliori calciatori di sempre e vincitore di un Pallone d’oro. La canzone è la colonna sonora de “Il”,che sarà disponibile su Netflix dal 26 maggio. Intantosi prepara a tornare live: sarà sul palco dell’Arena di Verona il 19 settembre (evento prodotto e organizzato da Otr Live, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid) dopo essere stato il primo artista italiano, lo scorso anno, a riaccendere le luci del tempio della musica mondiale durante il lockdown, emozionando il ...

... che hanno prestato la loro- alcuni su più light box - per sostenere chi ha sempre reso ... Alessandra Amoroso, Cesare Cremonini, Charlie Charles, Coez,, Elio e le Storie Tese, Giusy ...

Diodato firma la main song de Il Divin Codino , disponibile su Netflix dal 26 maggio . L'UOMO DIETRO IL CAMPIONE è il racconto in musica della leggenda di Roberto Baggio . Disponibile già in pre ...

ROMA - Non E' Un MIraggio, Roberto Baggio è una canzone del 1989. Dedicata al famoso calciatore, quando ancora giocava a Firenze. A cantarla un ...

Diodato canzoni: esce il 14 maggio la canzone L'uomo dietro il campione, in cui il vincitore di Sanremo 2020 narra del campione Baggio ...