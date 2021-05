Diletta Leotta è sparita! La drastica decisione della giornalista (Di giovedì 13 maggio 2021) Diletta Leotta sembra aver seguito i consigli di Maurizio Costanzo: è sparita dalla circolazione. La giornalista prende la drastica decisione. Quando si è al centro del gossip bisogna stare attenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 maggio 2021)sembra aver seguito i consigli di Maurizio Costanzo: è sparita dalla circolazione. Laprende la. Quando si è al centro del gossip bisogna stare attenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

tivedoserenaama : Paola Ferrari un po’ troppo rosicona contro Diletta Leotta ma fai un discorso decente e ti do ragione ma ops se par… - gio_mosca : Ragazzo che conosco allo stadio che vede CR100, DYBALA100, rigore parato da Gigi, fa la foto con Nedved e con Dilet… - annamaria_picci : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN - yo20213 : RT @_DAGOSPIA_: PAOLA FERRARI VS DILETTA: NON RAPPRESENTA LE GIORNALISTE ITALIANE MA SOLO SE STESSA. O FORSE BELEN - lasonrsadejoel : Elena Santarelli mi ricorda molto Diletta Leotta #ilPuntoZ -