Diario della riapertura 6 La Scala raddoppia | fra complicazioni e grande musica

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non una ma ben due serate alla, il 10 e 11 maggio, per riaprire finalmente le porte al pubblico, dopo 200 giorni di forzata chiusura. La prima con gli artisti scaligeri al completo diretti da Riccardo Chailly; la seconda con la tappa milanese dei Wiener Philarmoniker guidati da Riccardo Muti. Sono stati 200 giorni di pandemia e quarantena, con molti contagi nel coro e in orchestra; con molti tentativi, non tutti riusciti, di cercare di esserci nonostante tutto, via streaming, alla radio e in tv grazie a Raiuno, Raicinque e Radiotre. Molti i progettili naufragati o interrotti, specie dopo la seconda ondatapandemia; complicati i passi da fare; e dove non complica il Covid ci pensano altre circostanze, a confondere la vita del teatro. Come la celebrazione, divenuta doppia per distrazione o “coincidenza”, come ha ...