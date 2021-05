Di Battista, libro: “Grillo non la pensa più come me” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Negli ultimi tempi io e Beppe non la pensiamo più allo stesso modo. ‘Non sono io a pensarla come Beppe, è lui che la pensa come me’. Questa è una frase che i grillini conoscono bene. Quante volte l’abbiamo ripetuta nei banchetti quando venivano accusati di essere eterodiretti da Grillo e Casaleggio. Ebbene, oggi, se qualcuno mi chiedesse perché non sono più in sintonia con Beppe, gli risponderei: ‘Non sono io a non pensarla più come lui, è Beppe che non la pensa più come me'”. Così Alessandro Di Battista, nel suo nuovo libro ‘Contro’, edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall’Adnkronos in anteprima. “Ho le mie idee e non le ho mai barattate per nulla al mondo. Non le ho sacrificate ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) “Negli ultimi tempi io e Beppe non la pensiamo più allo stesso modo. ‘Non sono io arlaBeppe, è lui che lame’. Questa è una frase che i grillini conoscono bene. Quante volte l’abbiamo ripetuta nei banchetti quando venivano accusati di essere eterodiretti dae Casaleggio. Ebbene, oggi, se qualcuno mi chiedesse perché non sono più in sintonia con Beppe, gli risponderei: ‘Non sono io a nonrla piùlui, è Beppe che non lapiùme'”. Così Alessandro Di, nel suo nuovo‘Contro’, edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall’Adnkronos in anteprima. “Ho le mie idee e non le ho mai barattate per nulla al mondo. Non le ho sacrificate ...

