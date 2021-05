Di Battista: “Draghi? Lo sapevo da agosto” (Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandro Di Battista parla con il Fatto Quotidiano del suo ultimo libro “Contro!” in uscita per Paper First e dice che sapeva dell’arrivo di Mario Draghi da agosto: “Fu Luigi Di Maio a dirmi, a fine novembre 2020, che la crisi del governo Conte ci sarebbe stata”. Cosa le disse esattamente? “Luigi mi disse che Matteo Renzi non si sarebbe fermato”. E quando Luca De Carolis gli chiede del governo Draghi risponde così: “Fonti istituzionali, non del Movimento, mi parlarono per la prima volta di questa eventualità già a metà agosto. Pochi giorni dopo, l’attuale presidente del Consiglio parlò al Meeting di Comunione e Liberazione. Tenne un discorso ordinario, ma che venne commentato con toni di adorazione, neanche fosse Martin Luther King. Per questo scrissi un articolo definendolo “apostolo delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandro Diparla con il Fatto Quotidiano del suo ultimo libro “Contro!” in uscita per Paper First e dice che sapeva dell’arrivo di Marioda: “Fu Luigi Di Maio a dirmi, a fine novembre 2020, che la crisi del governo Conte ci sarebbe stata”. Cosa le disse esattamente? “Luigi mi disse che Matteo Renzi non si sarebbe fermato”. E quando Luca De Carolis gli chiede del governorisponde così: “Fonti istituzionali, non del Movimento, mi parlarono per la prima volta di questa eventualità già a metà. Pochi giorni dopo, l’attuale presidente del Consiglio parlò al Meeting di Comunione e Liberazione. Tenne un discorso ordinario, ma che venne commentato con toni di adorazione, neanche fosse Martin Luther King. Per questo scrissi un articolo definendolo “apostolo delle ...

