DFB Pokal, Lipsia-Borussia Dortmund 1-4: trionfo giallonero, Haaland si prende la Coppa (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Borussia Dortmund conquista la Coppa di Germania travolgendo per 4-1 il Lipsia.I gialloneri mettono le mani sul trofeo già nel corso del primo tempo chiuso avanti di tre reti messe a segno da Sancho (autore di una doppietta) e del solito Erling Braut Haaland. A venti minuti dalla fine arriva la realizzazione di Dani Olmo che ridà una speranza ai suoi, ma proprio nel finale è ancora un sigillo del norvegese a mettere il punto esclamativo sul match. Quinto trionfo in Coppa Nazionale per il Dortmund, seconda finale persa nel giro di due anni invece per i biancorossi. Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilconquista ladi Germania travolgendo per 4-1 il.I gialloneri mettono le mani sul trofeo già nel corso del primo tempo chiuso avanti di tre reti messe a segno da Sancho (autore di una doppietta) e del solito Erling Braut. A venti minuti dalla fine arriva la realizzazione di Dani Olmo che ridà una speranza ai suoi, ma proprio nel finale è ancora un sigillo del norvegese a mettere il punto esclamativo sul match. QuintoinNazionale per il, seconda finale persa nel giro di due anni invece per i biancorossi.

Advertising

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Quattro anni dopo l'ultima volta, il Borussia Dortmund alza nel cielo di Berlino la Coppa di Germania ?????????? #Polkadot |… - CornerKickBlog : Dominio Dortmund nella finale di DFB Pokal: 4-1, Sancho e Haaland incontenibili contro il Lipsia - DortmundItalia : Edin Terzic non è giovane come altri suoi colleghi ma diventa il più giovane allenatore a vincere la DFB Pokal. #BVB - Eurosport_IT : Quattro anni dopo l'ultima volta, il Borussia Dortmund alza nel cielo di Berlino la Coppa di Germania ??????????… - 999lorxnzo : RT @DortmundItalia: E' FINITAAAA!!!! Il #BVB batte 4-1 il Lipsia e conquista per la quinta volta la DFB Pokal! -