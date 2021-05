DFB Pokal: il Borussia Dortmund vince la coppa. Schiantato il Lipsia in finale (4-1) con le doppiette di Haaland e Sancho (Di giovedì 13 maggio 2021) Con un rotondo 4-1 il Borussia Dortmund batte il Lipsia in finale di DFB Pokal e vince la coppa di Germania. Decisive le doppiette di Sancho e Haaland con due super prestazioni. A nulla è servita la rete di Dani Olmo per il Lipsia. Così il Borussia Dortmund vince la coppa, è il primo titolo stagionale per Haaland e compagni. Foto: Twitter Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Con un rotondo 4-1 ilbatte ilindi DFBladi Germania. Decisive ledicon due super prestazioni. A nulla è servita la rete di Dani Olmo per il. Così illa, è il primo titolo stagionale pere compagni. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

999lorxnzo : RT @DortmundItalia: E' FINITAAAA!!!! Il #BVB batte 4-1 il Lipsia e conquista per la quinta volta la DFB Pokal! - DortmundItalia : E' FINITAAAA!!!! Il #BVB batte 4-1 il Lipsia e conquista per la quinta volta la DFB Pokal! - Fralallo_Bot : RT @manuel44725775: @Jacopomutta @HaugeFan ?? LIVE STREAMING| Haaland vs Olmo: la finale di DFB Pokal su OF ?? via @OneFootball. Leggilo qui:… - HaugeFan : RT @manuel44725775: @Jacopomutta @HaugeFan ?? LIVE STREAMING| Haaland vs Olmo: la finale di DFB Pokal su OF ?? via @OneFootball. Leggilo qui:… - manuel44725775 : @Jacopomutta @HaugeFan ?? LIVE STREAMING| Haaland vs Olmo: la finale di DFB Pokal su OF ?? via @OneFootball. Leggilo… -