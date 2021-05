“Deve restituire 500mila euro” Rogne legali per D’Alema

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Massimo” intascati quando era presidente della Fondazione dei socialistipei (10milaal mese): l’ex premier finisce in tribunale. A portarlo alla sbarra, al tribunale civile di Bruxelles, è proprio la Feps-Fondazione degli studi progressisti, cheha guidato dal 2010 al 2017. Ma l’ex leader dei Ds non sente ragioni, anzi fa presente che le sue “prestazioni intellettuali” valevano pure di più di mezzo milione di. Ma cerchiamo di capire che è successo. La Fondazione dei socialisti portain tribunale Secondo quanto riporta Repubblica, i nuovi vertici della Feps, che è la fondazione delle fondazioni di sinistra, sostengono che ...

ilriformista : Nel mirino il contratto ‘fantasma’ stipulato da D’Alema con la Fondazione dei Socialisti. L'ex premier si difende:… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Fondazione dei Socialisti europei, l'accusa a D'Alema da Bruxelles: 'Deve restituire 500 mila euro'… - repubblica : Fondazione dei Socialisti europei, l'accusa a D'Alema da Bruxelles: 'Deve restituire 500 mila euro' - GiampaoloScopa : RT @ilriformista: Nel mirino il contratto ‘fantasma’ stipulato da D’Alema con la Fondazione dei Socialisti. L'ex premier si difende: “Le mi… - CaremiLuca : RT @IlPrimatoN: L'ex leader dei Ds D'Alema nei guai -

Ultime Notizie dalla rete : Deve restituire

La Fondazione degli studi progressisti (Feps) ha fatto causa al suo penultimo presidente, Massimo D'Alema, per la restituzione di circa mezzo milione di euro, somma che non sarebbe mai stata versata ...Inoltre 'il Governo regionaleprecisare, a titolo collaborativo, che le modalità di ... la Regione dovrebbeallo Stato l'eccedenza dei fondi messi a disposizione da parte dello Stato'. ...Fatta questa dovuta premessa, il Ministero specifica che l’esenzione prevista dalla normativa italiana non riguarda tutte le ipotesi di veicoli utilizzati per il trasporto latte ma solamente quelli ...A più di cinque anni dall'addio alle scene dei Pooh, Dodi Battaglia è pronto per il suo primo album solista. (ANSA) ...