Detenzione arsenale da guerra, nuovo arresto per ex gip di Bari (Di giovedì 13 maggio 2021) A De Benedictis il provvedimento è stato notificato in carcere dove l'ex giudice è detenuto dal 24 aprile scorso per corruzione in atti giudiziari Leggi su rainews (Di giovedì 13 maggio 2021) A De Benedictis il provvedimento è stato notificato in carcere dove l'ex giudice è detenuto dal 24 aprile scorso per corruzione in atti giudiziari

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione arsenale Blitz contro clan Trigila, boss comandava dal carcere ... il pagamento degli stipendi alle famiglie dei sodali detenuti, la detenzione delle armi e la ... spaziando su più fronti - sottolineano gli inquirenti - e detenesse un arsenale cui attingere in caso di ...

Sequestrato un arsenale di armi clandestine: arrestate 5 persone dai carabinieri I Carabinieri della Compagnia di Velletri , hanno arrestato 5 persone tutte di nazionalità italiana, disoccupati e censurati, per detenzione di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione. I militari, partendo dagli sviluppi di mirata attività investigativa, nel corso di una serie di perquisizioni personali e locali, ...

