Destra di governo e destra amministrativa? Una è di troppo Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 maggio 2021) La primavera sboccia e non basta la rondine di un incontro in formato ridotto per farla esplodere. Per cui il vertice “minore” del centrosulle candidature amministrative va preso per quello che è: il primo passo di sherpa destinati a farsi da parte quando (assai presto) il gioco diventerà duro. Tuttavia il clima di concordia che ha contrassegnato la riunione con tanto di “riavvicinamento” Salvini-Meloni e l’indicazione di candidature d’antan per Milano e Roma, vecchiotte quanto basta per non scontentare nessuno ma chissà quanto davvero praticabili, stridono con il panorama sul fronte opposto, dove l’asse Pd-Cinquestelle rimane al palo e lo spettro Virginia, sondaggi alla mano, disturba i sonni del Nazareno trasformandoli in incubi corposi e dolenti. Insomma andando al sodo non è tutto oro quel che luce da una parte; non è totale addio ad ...