Denise Pipitone, lettera anonima con nuove rivelazioni: l’appello dell’avvocato di Piera Maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) C’è una lettera anonima sul tavolo di Giacomo Frazzitta, avvocato della madre di Denise Pipitone, Piera Maggio, che da qualche ora è stata recapitata al suo studio e contiene, secondo quanto rivelato dal legale a Chi l’ha visto?, informazioni importanti mai emerse prima su carta stampata e tv. Davanti alle telecamere di Federica Sciarelli, la notizia si abbatte come un possibile colpo di scena sulle cronache legate al caso della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, cronache che, nelle ultime settimane, si sarebbero arricchite di pagine degne di interesse investigativo. lettera anonima sul caso Denise Pipitone: parla Giacomo Frazzitta Nella puntata di Chi l’ha visto? di ieri, 12 Maggio, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021) C’è unasul tavolo di Giacomo Frazzitta, avvocato della madre di, che da qualche ora è stata recapitata al suo studio e contiene, secondo quanto rivelato dal legale a Chi l’ha visto?, informazioni importanti mai emerse prima su carta stampata e tv. Davanti alle telecamere di Federica Sciarelli, la notizia si abbatte come un possibile colpo di scena sulle cronache legate al caso della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, cronache che, nelle ultime settimane, si sarebbero arricchite di pagine degne di interesse investigativo.sul caso: parla Giacomo Frazzitta Nella puntata di Chi l’ha visto? di ieri, 12, ...

Advertising

vitaindiretta : #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'.… - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - Alien1it : Denise #Pipitone, «Il testimone sordomuto e l’interprete non si capirono».>>Il GOSSIP per la gioia delle SACCOCCE d… - Pantocrax : RT @TheItalianTimes: #Denisepipitone proseguono le indagini e gli accertamenti per fare luce sulla scomparsa della bambina, a #MazaraDelVal… -