Denise Pipitone | Federica Sciarelli rivela risvolti inquietanti | le testimonianze

Advertising

vitaindiretta : #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'.… - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - giuseppe_alto : Denise Pipitone, Frazzitta a Chi l'ha visto: 'Lettera anonima con informazioni importanti' - Frances48520231 : RT @Frances48520231: MISSING DENISE PIPITONE CERCHIAMO DENISE #denisepipitone #VeritaPerDenisePipitone #missingdenisepipitone https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Prima la ragazza russa, poi la 19enne a Scalea (in Calabria) che ricordava. Forse suggestioni, ma quello che è certo è che da mesi ormai non si fa altro che parlare di lei, di quella bambina che nel 2004 è scomparsa da Mazara Del Vallo e che da quel momento è ...Caso. Non accenna a diminuire l'interesse sulla vicenda della bambina di Mazara del Vallo, scomparsa 17 anni fa senza lasciare traccia. Arriva notizia di una lettera anonima con particolari ...Denise Pipitone, ricostruzione testimone chiave: "Rapita da due uomini e portata via in barca", le novità a Chi l'ha visto.Una lettera anonima contenente nuove informazioni sulla scomparsa di Denise Pipitone è stata recapitata all'avvocato Frazzitta.