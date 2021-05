Denise Pipitone, emergono nuovi importanti sviluppi nel caso: gli ultimi aggiornamenti (Di giovedì 13 maggio 2021) Sarà davvero lei Denise Pipitone? Questa la domanda che si stanno facendo milioni di italiani nelle ore successive alla segnalazione di una ragazza di Scalea che, secondo alcuni, potrebbe essere la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre 2004. La ragazza interrogata rappresenta l’ultima speranza degli inquirenti: forse a 17 anni di distanza possono scoprire cosa è successo a Denise Pipitone. A seguito della segnalazione, i carabinieri hanno iniziato le indagini sulla ragazza 19enne che era stata segnalata da una commerciante data la somiglianza con la piccola Denise. La giovane ragazza, al colloquio con i carabinieri, ha detto di chiamarsi Denise e inoltre ha fornito informazioni che potrebbero essere utili nelle indagini per ricostruire il suo passato. Alcuni ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 maggio 2021) Sarà davvero lei? Questa la domanda che si stanno facendo milioni di italiani nelle ore successive alla segnalazione di una ragazza di Scalea che, secondo alcuni, potrebbe essere la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel settembre 2004. La ragazza interrogata rappresenta l’ultima speranza degli inquirenti: forse a 17 anni di distanza possono scoprire cosa è successo a. A seguito della segnalazione, i carabinieri hanno iniziato le indagini sulla ragazza 19enne che era stata segnalata da una commerciante data la somiglianza con la piccola. La giovane ragazza, al colloquio con i carabinieri, ha detto di chiamarsie inoltre ha fornito informazioni che potrebbero essere utili nelle indagini per ricostruire il suo passato. Alcuni ...

Advertising

vitaindiretta : #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'.… - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - RoRoberta97 : Ragazzi ve lo metto qui perché non è un segreto, è ormai pieno di segnalazioni: - QuotidianPost : Denise Pipitone: lettera anonima all’avvocato Frazzitta -