Denise Pipitone, arrivata una lettera anonima con nuove ed importanti rivelazioni (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonima al mio studio legale, dando informazioni nuove, ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza, fatti sentire”: è questo l’appello, riportato sui suoi canali social, di Giacomo Frazzitta, l’avvocato che da anni con Piera Maggio segue la vicenda di Denise Pipitone. Anche attraverso la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”, che ieri sera è tornata sul caso, l’avvocato Frazzitta ha fornito aggiornamenti su Denise Pipitone, scomparsa all’età di 4 anni da Mazara del Vallo (Trapani) nel 2004. “Noi lo ringraziamo per il suo senso civico e chiediamo un ulteriore sforzo, è importante che si faccia sentire in qualche modo”, ha detto ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare unaal mio studio legale, dando informazioni, ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza, fatti sentire”: è questo l’appello, riportato sui suoi canali social, di Giacomo Frazzitta, l’avvocato che da anni con Piera Maggio segue la vicenda di. Anche attraverso la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”, che ieri sera è tornata sul caso, l’avvocato Frazzitta ha fornito aggiornamenti su, scomparsa all’età di 4 anni da Mazara del Vallo (Trapani) nel 2004. “Noi lo ringraziamo per il suo senso civico e chiediamo un ulteriore sforzo, è importante che si faccia sentire in qualche modo”, ha detto ...

Advertising

vitaindiretta : #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'.… - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - AAlbaori : RT @Frances48520231: @Gise__017 Vi prego di aiutarci a cercare Denise Pipitone Abbiamo bisogno di fare rete #DenisePipitone #VeritaPerDe… - Frances48520231 : RT @unitiperdenise: ??NUOVE RIVELAZIONI SUL CASO DI DENISE PIPITONE?? ??Abbiamo creato un canale Telegram per ricevere tutte le notizie sul… -