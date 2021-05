Déjà-vu Napoli | stessi incroci per un diverso obiettivo | il destino in un calendario beffardo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlha unchiaro in testa, la qualificazione alla prossima Champions League per salvare una stagione nata male e che potrebbe anche finire peggio. In questo momento la classifica vede Atalanta e Milan a quota 75, ila 73 davanti alla Juventus a 72. Azzurri momentaneamente quarti ma la possibilità di chiudere l’annata al quinto posto c’è eccome. In tutto questo c’è un precedente che non fa sorridere, anche se c’entra poco con l’attualità. Fiorentina-e Juventus-Inter: un remake della situazione verificatasi il 29 aprile 2018, anche se in quel caso c’era in palio lo Scudetto mentre stavolta sul tavolo c’è la qualificazione nell’Europa che conta. Nell’anno dei 91 punti la Fiorentina, travolse 3-0 il, e consegnò il titolo alla Juve che aveva ...