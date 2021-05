Decreto sostegni, Sasso: “500 milioni in arrivo per la messa in sicurezza delle scuole e impianti di aerazione” (Di giovedì 13 maggio 2021) "L'impegno della Lega per la messa in sicurezza delle scuole non si ferma: i 500 milioni di nuovi fondi che, auspicabilmente, saranno inseriti nel prossimo Decreto sostegni dovranno avere come principale scopo l'acquisto di dispositivi che permetta agli istituti di programmare in piena autonomia gli interventi necessari in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) "L'impegno della Lega per lainnon si ferma: i 500di nuovi fondi che, auspicabilmente, saranno inseriti nel prossimodovranno avere come principale scopo l'acquisto di dispositivi che permetta agli istituti di programmare in piena autonomia gli interventi necessari in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico". L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - orizzontescuola : Decreto sostegni, Sasso: “500 milioni in arrivo per la messa in sicurezza delle scuole e impianti di aerazione” - BasicLifeSupp : Decreto Sostegni. Balzanelli (SIS118): “Restituita l’indennità ai medici del 118, ma ora avanti con la riforma” - bobinetv : Decreto sostegni: 63 milioni per la Valle d'Aosta #valledaosta #economia - -