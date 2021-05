Decreto Sostegni bis: bonus famiglie e assegno unico assieme? L’ipotesi (Di giovedì 13 maggio 2021) In un primo tempo, il Governo aveva programmato l’avvio del nuovo assegno unico figli a partire dal primo luglio; in seguito la decisione di rinviarlo all’inizio del prossimo anno. Ora, altre novità in arrivo con il Decreto Sostegni bis: pare infatti che l’assegno unico sarà confermato dal primo luglio 2021, ma conservando contestualmente gli attuali bonus riservati alle famiglie, in particolar modo le detrazioni figli a carico. Queste ultime modifiche potrebbero trovare spazio proprio nel secondo maxi provvedimento economico dell’Esecutivo Draghi. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sul perchè dello slittamento a metà maggio del secondo maxi provvedimento economico del Governo Draghi, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 13 maggio 2021) In un primo tempo, il Governo aveva programmato l’avvio del nuovofigli a partire dal primo luglio; in seguito la decisione di rinviarlo all’inizio del prossimo anno. Ora, altre novità in arrivo con ilbis: pare infatti che l’sarà confermato dal primo luglio 2021, ma conservando contestualmente gli attualiriservati alle, in particolar modo le detrazioni figli a carico. Queste ultime modifiche potrebbero trovare spazio proprio nel secondo maxi provvedimento economico dell’Esecutivo Draghi. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sul perchè dello slittamento a metà maggio del secondo maxi provvedimento economico del Governo Draghi, clicca ...

Advertising

matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - AScarfogliero : PENSIONI A 62 ANNI O 37 ANNI DI CONTRIBUTI:IN ARRIVO ALLARGAMENTO USCITE DAL SOSTEGNI BIS.RIDUZIONE DELLA SOGLIA AD… - FormichinaLa : @FabioGens @matteosalvinimi Decreto sostegni bis, rimandato anch'esso - SenatoriPD : 'Il Decreto Sostegni II non aiuterà solo le categorie già sostenute, superiamo la dicotomia fra garantiti e non gar… -