De Paola convinto: “Allegri non adatto alla rosa del Napoli, meglio Spalletti. Quarto posto? L’obiettivo era lottare per lo scudetto” (Di giovedì 13 maggio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: “Se il Napoli avesse una rosa da scudetto, Allegri sarebbe la soluzione migliore, ma, avendo vinto così tanto nella sua carriera, potrebbe essere troppo pretenzioso e pertanto non lo ritengo l’uomo giusto nella situazione odierna. Vedo delle analogie tra Allegri e Ottavio Bianchi, entrambi sono più gestori che innovatori. Spalletti, rispetto ad Allegri, potrebbe dare una maggiore identità di gioco al Napoli, sarebbe un profilo adatto agli azzurri. I giudizi sugli allenatori sono troppo influenzati dai risultati, Pioli, prima di vincere ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De, giornalista ed ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: “Se ilavesse unadasarebbe la soluzione migliore, ma, avendo vinto così tanto nella sua carriera, potrebbe essere troppo pretenzioso e pertanto non lo ritengo l’uomo giusto nella situazione odierna. Vedo delle analogie trae Ottavio Bianchi, entrambi sono più gestori che innovatori., rispetto ad, potrebbe dare una maggiore identità di gioco al, sarebbe un profiloagli azzurri. I giudizi sugli allenatori sono troppo influenzati dai risultati, Pioli, prima di vincere ...

Advertising

kcobainsvoice : RT @MisSunshine___: Prima mi stava antipatica Paola Turani perché voi di twitter mi avete convinto di ciò. Adesso sono arrivata alla concli… - MisSunshine___ : Prima mi stava antipatica Paola Turani perché voi di twitter mi avete convinto di ciò. Adesso sono arrivata alla co… - gaetano_paola : @NandoPiscopo1 @PieEnne guardando le ultime partite del Milan ero convinto e sono ancora convinto che per come mett… - gaetano_paola : @irepoc85 @acmilan per la persona che è merita di restare, ma non sono convinto sul lato tecnico, quello che ha fat… -