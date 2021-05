De Corato: da Regione Lombardia 100 mila euro per vigili feriti e aggrediti (Di giovedì 13 maggio 2021) Regione Lombardia ha stanziato 100 mila euro per i vigili feriti e aggrediti. Si tratta di un indennizzo, nei casi di infortunio temporaneo, per gli operatori di Polizia locale durante lo svolgimento del servizio. Lo prevede una delibera di Giunta, proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. Beneficio esteso anche ai danni temporanei “Gli operatori di Polizia locale e i loro familiari – ha ricordato l’assessore De Corato – potevano già beneficiare del riconoscimento di un indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti. Adesso potranno beneficiare dell’indennizzo anche per un infortunio temporaneo, come, ad esempio un’aggressione. Mi sono battuto in Consiglio per far inserire ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 maggio 2021)ha stanziato 100per i. Si tratta di un indennizzo, nei casi di infortunio temporaneo, per gli operatori di Polizia locale durante lo svolgimento del servizio. Lo prevede una delibera di Giunta, proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De. Beneficio esteso anche ai danni temporanei “Gli operatori di Polizia locale e i loro familiari – ha ricordato l’assessore De– potevano già beneficiare del riconoscimento di un indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti. Adesso potranno beneficiare dell’indennizzo anche per un infortunio temporaneo, come, ad esempio un’aggressione. Mi sono battuto in Consiglio per far inserire ...

