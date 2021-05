Ddl Zan: consigliere leghista chiede aiuto alla Madonna per fermare la legge contro l’omotransfobia (Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre il ddl Zan continua a mietere consensi, c’è chi proprio non vuole saperne di approvarlo e, come si sa, alle perle dei leghisti per fermare questa legge non c’è mai fine! Ultima, in ordine cronologico, è la preghiera – sì, avete capito bene – rivolta alla Madonna dal consigliere leghista umbro Daniele Carissimi, il quale, evidentemente, spera in una intercessione divina affinché il disegno di legge Zan non conosca la luce. Come saprete, la legge Zan, approvata alla Camera lo scorso 4 novembre, è ora in attesa di approvazione anche al Senato dopo non poche difficoltà: ricordiamo tutti la fatica per ottenere la calendarizzazione del ddl Zan a causa dei continui rinvii da parte del senatore e presidente della Commissione ... Leggi su trashblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre il ddl Zan continua a mietere consensi, c’è chi proprio non vuole saperne di approvarlo e, come si sa, alle perle dei leghisti perquestanon c’è mai fine! Ultima, in ordine cronologico, è la preghiera – sì, avete capito bene – rivoltadalumbro Daniele Carissimi, il quale, evidentemente, spera in una intercessione divina affinché il disegno diZan non conosca la luce. Come saprete, laZan, approvataCamera lo scorso 4 novembre, è ora in attesa di approvazione anche al Senato dopo non poche difficoltà: ricordiamo tutti la fatica per ottenere la calendarizzazione del ddl Zan a causa dei continui rinvii da parte del senatore e presidente della Commissione ...

