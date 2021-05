Daydreamer, da lunedì cambia orario: palinsesto stravolto (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalla giornata di lunedì il palinsesto di Mediaset subirà uno stravolgimento e anche Daydreamer cambierà orario: tutte le novità. Can e Sanem ad un passo dal bacio (via screenshot)Il palinsesto di Canale 5 sta per subire un vero e proprio stravolgimento. Dalla giornata di lunedì, infatti, cambieranno diversi orari e non andrà in onda più qualche programma. In particolare, uno dei programmi più seguiti nel pomeriggio della Mediaset, Daydreamer – Le ali del sogno, non comincerà all’orario al quale ormai i tantissimi fan sono abituati. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Daydreamer, anticipazioni del 13 maggio: Can è infuriato Le avventure di Can e Sanem stanno per giungere a conclusione. In Turchia, infatti, la serie ha già ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalla giornata diildi Mediaset subirà uno stravolgimento e anchecambierà: tutte le novità. Can e Sanem ad un passo dal bacio (via screenshot)Ildi Canale 5 sta per subire un vero e proprio stravolgimento. Dalla giornata di, infatti, cambieranno diversi orari e non andrà in onda più qualche programma. In particolare, uno dei programmi più seguiti nel pomeriggio della Mediaset,– Le ali del sogno, non comincerà all’al quale ormai i tantissimi fan sono abituati. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, anticipazioni del 13 maggio: Can è infuriato Le avventure di Can e Sanem stanno per giungere a conclusione. In Turchia, infatti, la serie ha già ...

Lulucri25 : RT @YamanFanPageIta: Da lunedì 17 maggio le puntate di DayDreamer inizieranno alle 16:20. La durata sarà di 45 minuti circa al giorno ???? #… - fabio_blob_ : @Montes1301 Si da lunedì episodi interi da 40/45 minuti?? #DayDreamer - Montes1301 : Forse da lunedì #DayDreamer inizierà alle 16:15-16:20 e non più alle 16:43 o alle 16:30 come annunciato in preceden… - cassioshinki : Le puntate di ieri e di lunedì di daydreamer mi hanno fatto crepare, can che vede che sanem è gelosa e si comporta… - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni, cosa succede nelle puntate da lunedì 17 a venerdì 21 maggio -