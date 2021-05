DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 14 e lunedì 17 maggio 2021 (Di giovedì 13 maggio 2021) anticipazioni puntata di DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di venerdì 14 maggio 2021 su Canale 5: Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni di mercoledì 12 e giovedì 13 maggio 2021 Ayca è la bella nipote del cliente, ma finirà per provocare la gelosia di Sanem nei confronti di Can. E così i nostri protagonisti finiranno per discutere animatamente… Aiutato da Deren, Can cerca di fare pace con Sanem organizzando una gita a sorpresa tutta per lei! Can giunge con Sanem su un’isola deserta e fa finta che la moto d’acqua si sia danneggiata. L’uomo sembra iniziare a ricordare qualcosa e così i due passano la notte insieme sotto le stelle, teneramente abbracciati… DAYDREAMER: tutte le nostre news anche su ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 13 maggio 2021)di– Le Ali del Sogno di14su Canale 5: Leggi anche:di mercoledì 12 e giovedì 13Ayca è la bella nipote del cliente, ma finirà per provocare la gelosia di Sanem nei confronti di Can. E così i nostri protagonisti finiranno per discutere animatamente… Aiutato da Deren, Can cerca di fare pace con Sanem organizzando una gita a sorpresa tutta per lei! Can giunge con Sanem su un’isola deserta e fa finta che la moto d’acqua si sia danneggiata. L’uomo sembra iniziare a ricordare qualcosa e così i due passano la notte insieme sotto le stelle, teneramente abbracciati…: tutte le nostre news anche su ...

