Daydreamer, anticipazioni: Can capisce perchè si sia innamorato di Sanem e si avvicina per baciarla (Di giovedì 13 maggio 2021) Daydreamer, anticipazioni: Can e Sanem sono ancora al mare. Cosa succederà tra i due? Can dice a Sanem che capisce perché si è innamorato di lei! A Sanem piace tantissimo il luogo dove l’ha portata Can: lui ne era sicuro. La ragazza gli dice che ciò che le piaceva di più da bambina, era costruire i castelli di sabbia e lui propone ad un’Aydin incredula, di costruirne uno insieme! Poi le chiede se sappia qual è il lato positivo della sua perdita di memoria e ovviamente lei risponde che non esiste; ma lui insiste che c’è. Sanem gli chiede quale e Can risponde che è … conoscerla di nuovo! La ragazza fa un’espressione sarcastica. Can le fa sapere che il giorno precedente ha finito di leggere il libro e ci ha riflettuto. La guarda dritto negli occhi e le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 13 maggio 2021): Can esono ancora al mare. Cosa succederà tra i due? Can dice acheperché si èdi lei! Apiace tantissimo il luogo dove l’ha portata Can: lui ne era sicuro. La ragazza gli dice che ciò che le piaceva di più da bambina, era costruire i castelli di sabbia e lui propone ad un’Aydin incredula, di costruirne uno insieme! Poi le chiede se sappia qual è il lato positivo della sua perdita di memoria e ovviamente lei risponde che non esiste; ma lui insiste che c’è.gli chiede quale e Can risponde che è … conoscerla di nuovo! La ragazza fa un’espressione sarcastica. Can le fa sapere che il giorno precedente ha finito di leggere il libro e ci ha riflettuto. La guarda dritto negli occhi e le ...

