Davide Casaleggio: "Caro Crimi, ci vediamo in tribunale" (Di giovedì 13 maggio 2021) “Se vogliono andare in tribunale andremo in tribunale”. È furioso Davide Casaleggio. Sul tavolo del suo ufficio a Milano è appena piombata la diffida di Vito Crimi. Nel testo si intima l’associazione ad “astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti, che non sia finalizzato alla consegna dei medesimi dati al Movimento entro 5 giorni”. Il capo reggente dei 5 stelle è deciso a valersi del provvedimento d’urgenza ex. Articolo 700 del codice di procedura civile. Fuori dal giuridichese: la richiesta al tribunale è quella di far valere da subito l’obbligo di consegna del database degli attivisti “evitando che il tempo occorrente a far valere il proprio diritto nel processo ordinario di cognizione possa produrre un pregiudizio imminente e irreparabile”. Come a dire: dacci i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) “Se vogliono andare inandremo in”. È furioso. Sul tavolo del suo ufficio a Milano è appena piombata la diffida di Vito. Nel testo si intima l’associazione ad “astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti, che non sia finalizzato alla consegna dei medesimi dati al Movimento entro 5 giorni”. Il capo reggente dei 5 stelle è deciso a valersi del provvedimento d’urgenza ex. Articolo 700 del codice di procedura civile. Fuori dal giuridichese: la richiesta alè quella di far valere da subito l’obbligo di consegna del database degli attivisti “evitando che il tempo occorrente a far valere il proprio diritto nel processo ordinario di cognizione possa produrre un pregiudizio imminente e irreparabile”. Come a dire: dacci i ...

Advertising

ilfoglio_it : Davide Casaleggio era “il muto”, ma ora che rivuole la roba non fa che parlare. “Negli ultimi due mesi ha pronuncia… - ettore_licheri : Davide Casaleggio non firmerà mai nessun contratto, a nessuna cifra o condizione. Non lo farà perché qualunque cos… - PietroSalvatori : Davide Casaleggio: 'Caro Crimi, ci vediamo in tribunale' Casaleggio è furioso e amareggiato per la diffida del reg… - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Davide Casaleggio: 'Caro Crimi, ci vediamo in tribunale' - andfranchini : Davide Casaleggio: 'Caro Crimi, ci vediamo in tribunale' Casaleggio è furioso e amareggiato per la diffida del regg… -