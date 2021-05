D’Alema in causa con i compagni. I socialisti europei lo accusano: deve restituire 500mila euro (Di giovedì 13 maggio 2021) La Fondazione dei socialisti europei vuole indietro da Massimo D’Alema, che ne è stato presidente, 500mila euro che l’ex leader dei Democratici di sinistra avrebbe intascato senza averne diritto. La vicenda la racconta oggi Claudio Tito su Repubblica. Il quale ha sentito anche al telefono D’Alema che si è detto sicuro di vincere la causa con la Feps alla quale poi chiederà i danni. Il contratto tra D’Alema e il presidente della Fondazione Stetter D’Alema viene eletto presidente della Fondazione nel 2010. Tre anni dopo la novità: “Un contratto siglato insieme all’allora Segretario Generale della Fondazione, il tedesco Ernst Stetter, per circa 120 mila euro l’anno. Di quel contratto, però – scrive Tito ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) La Fondazione deivuole indietro da Massimo, che ne è stato presidente,che l’ex leader dei Democratici di sinistra avrebbe intascato senza averne diritto. La vicenda la racconta oggi Claudio Tito su Repubblica. Il quale ha sentito anche al telefonoche si è detto sicuro di vincere lacon la Feps alla quale poi chiederà i danni. Il contratto trae il presidente della Fondazione Stetterviene eletto presidente della Fondazione nel 2010. Tre anni dopo la novità: “Un contratto siglato insieme all’allora Segretario Generale della Fondazione, il tedesco Ernst Stetter, per circa 120 milal’anno. Di quel contratto, però – scrive Tito ...

Affaritaliani : Bruxelles fa causa a D'Alema. 'Soldi illeciti, 500 mila euro da restituire' - SecolodItalia1 : D’Alema in causa con i compagni. I socialisti europei lo accusano: deve restituire 500mila euro… - pensatore78 : RT @elevisconti: La #Feps fa causa a #Dalema per 500.000 euro di compensi, secondo loro non dovuti. Lui replica: “Ho fatto valutare le mie… - Biofafafa : RT @elevisconti: La #Feps fa causa a #Dalema per 500.000 euro di compensi, secondo loro non dovuti. Lui replica: “Ho fatto valutare le mie… - StefanoAM : RT @elevisconti: La #Feps fa causa a #Dalema per 500.000 euro di compensi, secondo loro non dovuti. Lui replica: “Ho fatto valutare le mie… -

Ultime Notizie dalla rete : D’Alema causa L'Europa accusa D’Alema: "Deve restituire 500 mila euro" Today.it