Dai pesci alla finanza. Lo scontro Francia-Uk che riguarda l'Europa (Di giovedì 13 maggio 2021) Continuano le tensioni tra Francia e il Regno Unito a casa della pesca. Dopo l'invio di due motovedette della Royal Navy all'isola di Jersey da parte del governo britannico (qui l'articolo di Formiche.net), e le proteste dei dei pescherecci francesi, la vicenda si sposta sui mercati finanziari europei. Secondo l'agenzia Bloomberg, le tensioni sui diritti di pesca hanno preso una nuova svolta: "La Francia minaccia di bloccare l'accesso britannico ai mercati finanziari dell'Unione europea fino a quando il problema della pesca non sarà risolto". Da Parigi si potrebbe rallentare l'applicazione dell'accordo che permetterà alle imprese britanniche di accedere ai mercati europei come ritorsione su Londra affinché rispetti gli accordi sulla pesca decisi nell'ambito della Brexit. Una fonte vicino alle trattive avrebbe riferito alla stampa ...

