Da lunedì vaccino anche ai 40enni: Figliuolo chiede lo sprint alle Regioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Prenotazioni del vaccino aperte anche per i quarantenni. Il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha dato il via libera alle Regioni per permettere anche ai nati fino al 1981 di prenotarsi a partire da lunedì 17 maggio. Ha inviato una lettera alle Regioni in cui c'è scritto che «per consentire una migliore programmazione si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981».

