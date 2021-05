Da giugno vaccinazioni anche in 200 farmacie bergamasche | “Grande passo in avanti”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Per i cittadini è unin, per leè un’enorme avanzamento di ruolo”. Il presidente di Federfarma Bergamo Giovanni Petrosillo commenta così la novità dellein farmacia annunciata dal suo omologo nazionale Marco Cossolo, dietro al coordinamento della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo. Dottor Petrosillo, come sarà organizzato il nuovo servizio? In modo non molto diverso da quelle attuale delle somministrazioni. Ci sarà una piattaforma apposita per gli utenti dove sarà possibile prenotare la vaccinazione e dove sarà registrata l’effettuazione. Poi un altro sito riservato agli operatori, attraverso il quale sarà regolata la fornitura delle dosi per ogni struttura. Chi potrà usufruire di questo canale? In teoria tutti i cittadini dai 18 ...

Da lunedì le Regioni apriranno alledegli over 40. Il commissario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, lancia lo sprint ... da, l'arrivo delle fiale nelle aziende. Scudo penale per ...... che resta la prima Regione per numero di vaccinati e per percentuali di dosi utilizzate, arriva l'annuncio per lein azienda dal mese di: " Lein azienda non ...Il governo del Giappone intende completare entro il mese di giugno la vaccinazione contro il coronavirus di tutti gli atleti che ...Tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con almeno una dose ... «Non garantisce la sicurezza dei vaccini». Le soluzioni sono altre. Per esempio «rimuovere il sostanziale blocco delle ...