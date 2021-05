Da Alvaro Soler a Ciro Immobile | tante star per il Football Rock

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il prossimo 24 Agosto all’Arena Civica di Milano (Stadio Gianni Brera) prenderà vitaLive, l’unico concerto – evento che unirà per la prima volta su uno stesso grande palco calciatori, calciatrici ed artisti insieme con finalità charity. L’evento è nato dall’idea del noto agente sportivo Helga Leoni. Fra i primi artisti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa diLive nel primo tempo annunciamo: Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade,e Nina Zilli. Per quanto riguarda il mondo del calcio, sia maschile che femminile invece, salgono sul palco: Robin Gosens (Atalanta), Matteo Darmian (Inter), Alessandro Bastoni (Inter),(Lazio), Andrea Ranocchia ...

... sotto la direzione casting di Maya Sound , ci sono Oscar Anton , Boro Boro , Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade,e Nina Zilli. E ora chi si metterà in gioco ...Football Rock inizio io, insieme siamo insuperabili", sul palco saliranno insieme calciatori e cantanti, con tante adesioni già arrivate agli organizzatori a cominciare da, che per ...Tutti i dettagli su Football Rock Live, il concerto-evento a Milano per unire alcuni dei più grandi cantanti e calciatori attivi in Italia. Se ami il ...24 AGOSTO 2021, MILANO – Arena Civica. Svelati i primi nomi degli artisti e calciatori/calciatrici che comporranno il cast ...