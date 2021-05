Cup-Goccioli cuor di pistacchio | golosi | light e senza lattosio!

Leggi su chedonna

(Di giovedì 13 maggio 2021) La ricetta dei Cup-di, deissimi panini dolci in una versione, proteica,zuccheri aggiunti e anchelattosio. Chi lo ha detto che per regalarci una colazione dolce si debba per forza attentare a salute e linea? Oggi vi presentiamo la ricetta dei Cup-di, un trionfo di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it