Crotone, Cosmi: «Strafelice per la vittoria. Ounas? Non si faccia male da solo» (Di giovedì 13 maggio 2021) Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni. vittoria – «Sono molto soddisfatto perché la squadra, fin da subito, ha avuto il piglio giusto ed è stata in campo nella maniera corretta sotto l’aspetto tattico. Abbiamo commesso pochi errori in fase difensiva, siamo tornati a essere quelli pericolosi e attenti. Sono Strafelice per la squadra. Vivere certe settimane con una condizione psicologica complicata, la vittoria ti permette di arrivare a fine campionato con l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Ossia non arrivare ultimi. Ma mancano ancora due ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Serse, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona Serse, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni.– «Sono molto soddisfatto perché la squadra, fin da subito, ha avuto il piglio giusto ed è stata in campo nella maniera corretta sotto l’aspetto tattico. Abbiamo commesso pochi errori in fase difensiva, siamo tornati a essere quelli pericolosi e attenti. Sonoper la squadra. Vivere certe settimane con una condizione psicologica complicata, lati permette di arrivare a fine campionato con l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Ossia non arrivare ultimi. Ma mancano ancora due ...

