Cristina D’Avena | “Porto il mondo dei cartoni animati in radio per far sognare un po’”

Da aprile c'è una voce nuova in radio. Nel cast della trasmissione "Procediamo", condotta da Fernando Proce ogni mattina su R101, c'è infatti Cristina D'Avena. La regina della sigle partecipa ogni mercoledì dalle 11 alle 12 portando agli ascoltatori un po' del suo mondo. "Mi diverto, canto qualche canzone e poi faccio sfidare i cartoni animati – spiega Tgcom24 -. E la gente si accalora tantissimo, tornano bambini". La D'Avena si è quindi aggiunta a Sabrina Bambi e Regina nel cast dello show di Fernando Proce, uno dei più amati della radio, in onda in radio e in tv (ch. 167 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per Cristina non si tratta di un'esperienza inedita ma di un ritorno a un vecchio ...

