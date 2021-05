Cristiano Ronaldo, l’annuncio bomba di mamma Dolores: “l’anno prossimo giocherà allo stadio Alvalade” (Di giovedì 13 maggio 2021) Arrivano importanti indicazioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, in particolar modo da mamma Dolores. Il portoghese è concentrato sull’ultima parte di stagione con la maglia della Juventus, CR7 è reduce da un gol molto importante in trasferta contro il Sassuolo che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di vincere e rimanere in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel complesso è stata una stagione molto positiva dal punto di vista realizzativo, Ronaldo guida la classifica marcatori ma alcune prestazioni nei momenti chiave non sono state all’altezza, soprattutto in Champions League. Adesso sono in corso valutazioni in vista della prossima stagione. Il futuro di Cristiano Ronaldo Foto di Alessandro Di Marco / AnsaCristiano ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Arrivano importanti indicazioni sul futuro di, in particolar modo da. Il portoghese è concentrato sull’ultima parte di stagione con la maglia della Juventus, CR7 è reduce da un gol molto importante in trasferta contro il Sassuolo che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di vincere e rimanere in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel complesso è stata una stagione molto positiva dal punto di vista realizzativo,guida la classifica marcatori ma alcune prestazioni nei momenti chiave non sono state all’altezza, soprattutto in Champions League. Adesso sono in corso valutazioni in vista della prossima stagione. Il futuro diFoto di Alessandro Di Marco / Ansa...

Advertising

goal : Paulo Dybala joins Cristiano Ronaldo in the Juventus 100 goal club ???? - OptaPaolo : 100 - Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in… - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Arthur ???? Rabiot ???? Kulusevski ???? Dyb… - AlexComps_ : Cristiano Ronaldo ???? VS Sassuolo 12/05/21 - flash_foot1 : Cristiano Ronaldo passe le mur du 100 -