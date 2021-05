Crisi climatica: l'Italia ha già finito le risorse naturali per il 2021, da oggi va a debito (Di giovedì 13 maggio 2021) Il global footprint network, che calcola l'impronta ecologica di ciascun paese e quello globale, indica che l'Italia, mantenendo stili di vita e consumi attuali, avrebbe bisogno delle risorse di 2,8 Terre per arrivare alla fine dell'anno. In poco più di 4 mesi abbiamo divorato tutto quello che ci spettava e ora mangiamo quello degli altri Leggi su rainews (Di giovedì 13 maggio 2021) Il global footprint network, che calcola l'impronta ecologica di ciascun paese e quello globale, indica che l', mantenendo stili di vita e consumi attuali, avrebbe bisogno delledi 2,8 Terre per arrivare alla fine dell'anno. In poco più di 4 mesi abbiamo divorato tutto quello che ci spettava e ora mangiamo quello degli altri

