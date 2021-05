Criminalizzazione del vino | a rischio 1 | 2 milioni di addetti I danni dell’ennesima prepotenza dell’Ue

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’Europa e le sue assurdità. Fin quando lo consentiremo all’Unione, noi italiani saremo vittime delle loro follie che vanno ad attaccare il nostro made in Italy, le nostre eccellenze, la nostra sovranità, la nostra salute, le nostre imprese… Tra le ultime follie, vi è la proposta targata Ue (che viene denunciata dalla Coldiretti) di “togliere l’alcol daled aggiungere acqua”. Tale assurdità ha suscitato reazioni avverse di numerose voci rappresentanti la categoria, tra cui quella di Sandro Boscaini, presidente Federvini, il quale in una intervista concessa a Il Sole 24 Ore dichiara: “È il momento di dire basta alladele degli alcolici. Prodotti messi sul banco degli imputati quando, come per qualsiasi altro alimento, i problemi nascono non con il consumo moderato ma con l’abuso. Sono decisive ...

Advertising

Ultron65 : RT @Joker__Reloaded: @MinutemanItaly con istigazione a delinquere possono allungare la minestra ovvero le indagini cercando reati visto che… - sabribri1977 : RT @noitre32: LA CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO - Database Italia - TruppenStrunz : LA CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO Uno dei tratti distintivi dei sistemi totalitari è la criminalizzazione del dissenso. - g_zerbato : RT @noitre32: LA CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO - Database Italia - marisavillani : RT @noitre32: LA CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO - Database Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Criminalizzazione del

Federvini

...oppone a leggi come quella che arriverà nel Regno Unito dice che porterebbero una...organizzazione in particolare non ha nessun riferimento all'omosessualità nella home pagesuo ...... al centro occorre un cambio di cultura, " per molto tempo ha dominato la culturasospetto " attacca Violante chiudendo l'intervista " questo processo didi chi opera nel ...Nessuna legge vieta in Italia le terapie di conversione per gli omosessuali. Questi trattamenti coercitivi esistono in 80 paesi al mondo. Da Londra arriva un progetto per bandirli ...Due transgender sono stati condannati a cinque anni di prigione in Camerun. Nel Paese i diritti LGBT (acronimo inglese per indicare le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender) no ...