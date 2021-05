Covid Usa, in Ohio per chi si vaccina lotteria con premi da un milione (Di giovedì 13 maggio 2021) Cinque premi da un milione di dollari in palio in Ohio per chi si vaccina contro il Covid. Per incentivare gli adulti ancora resistenti all’idea di vaccinarsi, il governatore Mike DeWine ha lanciato una lotteria. Il governatore repubblicano ha annunciato che tutti i vaccinati potranno partecipare alle estrazioni che inizieranno il prossimo 26 maggio. “So che qualcuno potrà dire ‘DeWine è pazzo, questa idea da un milione di dollari è uno spreco’ ma in realtà il vero spreco in questo momento della pandemia, con i vaccini a disposizione di tutti, è una vita persa a causa del Covid”, ha detto il governatore nel discorso con cui ha lanciato l’iniziativa che rientra in un più ampio piano per convincere il maggior numero di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) Cinqueda undi dollari in palio inper chi sicontro il. Per incentivare gli adulti ancora resistenti all’idea dirsi, il governatore Mike DeWine ha lanciato una. Il governatore repubblicano ha annunciato che tutti iti potranno partecipare alle estrazioni che inizieranno il prossimo 26 maggio. “So che qualcuno potrà dire ‘DeWine è pazzo, questa idea da undi dollari è uno spreco’ ma in realtà il vero spreco in questo momento della pandemia, con i vaccini a disposizione di tutti, è una vita persa a causa del”, ha detto il governatore nel discorso con cui ha lanciato l’iniziativa che rientra in un più ampio piano per convincere il maggior numero di ...

