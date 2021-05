Covid, ultime notizie. Mozione Lega-Forza Italia per riaperture e stop al coprifuoco (Di giovedì 13 maggio 2021) Covid, LE ultime notizie DI OGGI 11 MAGGIO 2021 IN Italia E NEL MONDO Covid ultime notizie OGGI – È la settimana decisiva per l’allungamento dell’orario del coprifuoco, che potrebbe slittare alle 23 o alle 24, e alcune riaperture, come ad esempio quella dei centri commerciali nel weekend. Intanto, in Italia sono poco più di 24 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, giovedì13 maggio, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie Ore 07.00 – Mozione Lega-Forza ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021), LEDI OGGI 11 MAGGIO 2021 INE NEL MONDOOGGI – È la settimana decisiva per l’allungamento dell’orario del, che potrebbe slittare alle 23 o alle 24, e alcune, come ad esempio quella dei centri commerciali nel weekend. Intanto, insono poco più di 24 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino. Di seguito tutte lesul-19 di oggi, giovedì13 maggio, aggiornate in tempo reale. ?Ore 07.00 –...

