Ultime Notizie dalla rete : Covid test Ue, pass Covid sulla buona strada per il lancio a giugno BRUXELLES - "Inizio promettente" per il pass sanitario Covid europeo : "i team nazionali e dell'Ue sono pienamente impegnati" nel testare l'infrastruttura ... riferendo che i primi test sono stati ...

Covid, test sul vaccino 'universale' pan - coronavirus: fermerebbe anche Sars - Cov2 Sono buoni i primi dati emersi dai test di un nuovo vaccino studiato per bloccare i contagi di varie tipologie di coronavirus, incluso il Sars - Cov2, che potrebbero causare nuove pandemie : la immunizzazione "pan - coronavirus" - ...

7.852 i positivi al test e le 262 vittime. Tasso di positività al 2,5% Avvenire Coronavirus: 233 nuovi positivi nelle Marche I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 233 (46 in provincia di Macerata, 20 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 29 in provincia di Fermo, 32 in provincia di Ascoli Piceno e ...

Covid Italia oggi, bollettino contagi: dati regioni 13 maggio I dati: Sono 651 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 13 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 651 ...

