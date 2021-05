Covid Sardegna | oggi 72 contagi e un morto | bollettino 13 maggio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 72 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 13. Nella tabella si fa riferimento a un altro. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.677 test. I pazienti ricoverati sono stati 241, 13 in meno, 39, uno in più, in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.474 e i guariti in più 271. Tra le zone con ilr numero di nuovi: Cagliari e Nuoro, entrambe con 16in più da ieri e 10 a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il 30 maggio compir 105 anni e in questo straordinario traguardo avr un motivo in pi per gioire e festaggiare: "zia" Michela Battasi di Orgosolo, in, guarita dalche l ha aggredita ad aprile. Passata indenne dal virus, da qualche giorno si negativizzata. Mi sento ancora debole - racconta zia Michela in un colloquio con l ANSA - non ...Complessivamente salgono a 55.933 i casi di positività al- 19 accertati indall'inizio dell'emergenza. Si registra anche un nuovo decesso (1.428 in tutto). Sono, invece, 241 ( - 13) ...La senatrice Fulvia Michela Caligiuri, capogruppo di Forza Italia, e il senatore di Iv, Ernesto Magorno, contro la proposta in Commissione Agricoltura ...Sono 72 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.677 test. I pazien ...