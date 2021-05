Covid, San Marino apre al turismo vaccinale con il pacchetto «soggiorno e vaccino»: ecco come funziona (Di giovedì 13 maggio 2021) San Marino apre al cosiddetto turismo vaccinale utilizzando il vaccino russo Sputnik. Il governo ha approvato un regolamento che consente il varo dell'iniziativa a partire dal 17 maggio: il costo è di 50 euro per la doppia dose, con prenotazione alberghiera sul Titano dove i vaccinandi dovranno pernottare per almeno tre notti in occasione di ciascuna delle due somministrazioni. Turisti per il vaccino Il richiamo dello Sputnik si effettua 21 giorni dopo la prima iniezione. Secondo uno studio scientifico pubblicato su The Lancet è efficace al 91% nel prevenire la malattia, tuttavia i risultati a San Marino, secondo il suo governo, dimostrano una protezione praticamente totale. «Sui temi dei vaccini e del Covid non si possono fare discorsi di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Sanal cosiddettoutilizzando ilrusso Sputnik. Il governo ha approvato un regolamento che consente il varo dell'iniziativa a partire dal 17 maggio: il costo è di 50 euro per la doppia dose, con prenotazione alberghiera sul Titano dove i vaccinandi dovranno pernottare per almeno tre notti in occasione di ciascuna delle due somministrazioni. Turisti per ilIl richiamo dello Sputnik si effettua 21 giorni dopo la prima iniezione. Secondo uno studio scientifico pubblicato su The Lancet è efficace al 91% nel prevenire la malattia, tuttavia i risultati a San, secondo il suo governo, dimostrano una protezione praticamente totale. «Sui temi dei vaccini e delnon si possono fare discorsi di ...

matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - MediasetTgcom24 : Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - mimmoalba1 : RT @claudio_2022: Studi su Sputnik fatti a San Marino: 'Efficacia vicina al 100% e reazioni avverse pari a zero' - _whenom_ : RT @Agenzia_Ansa: Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel trattamen… -