Covid Puglia | oggi 554 contagi e 31 morti | bollettino 13 maggio

Sono 554 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 31 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 9.160 tamponi. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi: Bari a 141, 105 a Lecce e 101 a Foggia. Da inizio pandemia ci sono state 6.219 vittime nella Regione. I guariti o dimessi da ieri sono stati 1.777. I pazienti ricoverati sono stati 1.383 mentre ieri erano 1.476 (-93).

