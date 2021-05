Covid, oggi casi e morti: il bollettino del 13 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 13 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 8.085 Decessi: 201 Tamponi effettuati: 287.026 Terapie intensive: +81 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 346.008 casi totali: 4.139.160 Decessi: 123.745 Guariti: 3.669.407 In Italia oggi, giovedì 13 maggio 2021, si registrano 8.085 nuovi positivi e 201 morti. Ieri c’erano stati 7.852 nuovi casi e 262 morti. In totale sono stati effettuati 287.026 tamponi (ieri erano stati 306.744). Il tasso di positività è al 2,5%, come quello di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 346.008 (-6.414). Il bilancio delle vittime ammonta a 123.745 (+201). I ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021)ITALIA, ILDI132021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 8.085 Decessi: 201 Tamponi effettuati: 287.026 Terapie intensive: +81 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 346.008totali: 4.139.160 Decessi: 123.745 Guariti: 3.669.407 In Italia, giovedì 132021, si registrano 8.085 nuovi positivi e 201. Ieri c’erano stati 7.852 nuovie 262. In totale sono stati effettuati 287.026 tamponi (ieri erano stati 306.744). Il tasso di positività è al 2,5%, come quello di ieri. Le persone attualmente positive alsono 346.008 (-6.414). Il bilancio delle vittime ammonta a 123.745 (+201). I ...

