Covid, oggi 201 morti. Ottime notizie sui vaccini: funzionano tutti tra il 95 e il 99% dei casi (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono in leggero aumento i nuovi contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: oggi sono 8.085. Ieri erano stati 7.852. Dall'inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati in Italia salgono a 4.139.160. I test effettuati, tra tamponi antigenici e molecolari, sono stati 287.026. Il tasso di positività si attesta al 2,8%. I casi attualmente positivi sono 346.008 (-6.414). Da ieri, nelle regioni, registrati altri 201 morti, che portano il totale a 123.745 dall'inizio dell'emergenza legata al Covid-19. Sono 1.893 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 99 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 81 (ieri 91). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate ...

