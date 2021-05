Covid | Lettera150 | ' solo vaccini non bastano | 10 punti per evitare nuove chiusure'

(Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Punto primo: isolare rapidamente i possibili contagiati e liberare i territori immuni. Come? Sviluppando una campagna di tamponi di massa fra i contatti dei positivi, sviluppando e distribuendo test rapidi affidabili da fare ovunque ci siano aggregazioni: treni, aerei, scuole e università una volta la settimana; seguendo il modello Madrid che ha fra le azioni persino la conta del virus nelle acque reflue per identificare i quartieri più colpiti. Secondo: istituire sistemi di 'network testing' e verifiche dei guariti e vaccinati, capitolo che ha a che vedere anche col passaporto vaccinale. Sono i primi duedi una strategia che contempla in tutto 10 azioni per "ripartire evitando". A proporre il dossier è, il think tank a cui aderiscono oltre 300 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lettera150

Il Tempo

... che l'Europa elargisce all'Italia per risollevarsi dai danni delle chiusure dovute alsono ... Questo volume sulla semplificazione amministrativa, curato da, il pensatoio creato dal ...Milano, 9 mar. - Liberare prima possibile gli italiani vaccinati contro- 19, per rilanciare l'economia del Paese. Lo propone Giuseppe Valditara, coordinatore di, think tank nato durante il primo lockdown e che riunisce oggi circa 300 accademici. 'Serve ...È ufficiale la ripresa della campagna vaccinale per docenti e Ata dopo il blocco di settimane: per gli intellettuali di Lettera150 non basta.(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Non basta osservare le regole di distanziamento e non bastano i vaccini per ripartire senza nuove chiusure". Servono "10 azioni per mettere in sicurezza il Paese" e "ritornare ...