Covid, le notizie di oggi. Da lunedì al via le vaccinazioni per gli over 40. LIVE (Di giovedì 13 maggio 2021) Sprint della campagna vaccinale anti-Covid italiana. L'Ema conferma il richiamo Pfizer fino a 42 giorni. Cala intanto la positività nazionale; altri 262 i morti. Regioni e Governo a lavoro su nuovi parametri per la valutazione del rischio. lunedì la cabina di regia con Draghi, che spinge per riaprire al turismo Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 maggio 2021) Sprint della campagna vaccinale anti-italiana. L'Ema conferma il richiamo Pfizer fino a 42 giorni. Cala intanto la positività nazionale; altri 262 i morti. Regioni e Gno a lavoro su nuovi parametri per la valutazione del rischio.la cabina di regia con Draghi, che spinge per riaprire al turismo

Advertising

RegioneER : #Vaccino anti #Covid, da domani 13 maggio via alle #prenotazioni per i 50-54enni: possibile anche online. Candidatu… - LegaSalvini : #SALVINI: COPRIFUOCO 22 NON HA SENSO, È IMMORALE - Agenzia_Ansa : Covid, Locatelli: 'C'è margine per lo slittamento del coprifuoco. Ma è presto per togliere le mascherine e tornare… - SemperAdamantes : RT @cri_lavit: Indagata deputata Sara Cunial per proteste in piazza contro le restrizioni #COVID19 - beteljeuse1969 : RT @Musso___: Del reato di “vilipendio nei confronti del presidente del Consiglio dei Ministri e del ministro della Sanità” non avevo mai s… -