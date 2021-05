Covid, le news. Bollettino: 8.085 casi, 201 morti. Biden: stop mascherine per vaccinati (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è al 2,8%. Sono 99 in meno le terapie intensive occupate, scendono di 672 unità i ricoveri ordinari. Negli Usa Biden annuncia lo stop alle mascherine per chi è stato vaccinato. Il ministro della Salute: "Nessuno si salva da solo. La proposta della Von der Leyen di 'Unione della Salute' va nella direzione giusta". Vaccini, ipotesi Figliuolo: "A giugno via libera a tutte le età e hub in aziende". Da lunedì prenotazioni per over 40 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 maggio 2021) Secondo l'ultimo report, il rapporto positivi-tamponi è al 2,8%. Sono 99 in meno le terapie intensive occupate, scendono di 672 unità i ricoveri ordinari. Negli Usaannuncia loalleper chi è stato vaccinato. Il ministro della Salute: "Nessuno si salva da solo. La proposta della Von der Leyen di 'Unione della Salute' va nella direzione giusta". Vaccini, ipotesi Figliuolo: "A giugno via libera a tutte le età e hub in aziende". Da lunedì prenotazioni per over 40

