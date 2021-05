Covid Lazio, Bella Farnia zona rossa per altri 7 giorni (Di giovedì 13 maggio 2021) Bella Farnia resta zona rossa – con regole e misure per spostamenti – per altri 7 giorni. “Proroghiamo la zona rossa di Bella Farnia (Sabaudia), in provincia di Latina, per ulteriori 7 giorni” ha annunciato in giornata l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Intanto nel Lazio, oggi, su 14.744 tamponi (-267) e quasi 16mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 654 nuovi casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021)resta– con regole e misure per spostamenti – per. “Proroghiamo ladi(Sabaudia), in provincia di Latina, per ulteriori 7” ha annunciato in giornata l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Intanto nel, oggi, su 14.744 tamponi (-267) e quasi 16mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 654 nuovi casi ...

