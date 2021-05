Covid | Kyriakides “A luglio vaccinato il 70% degli adulti europei”

(Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il 35% della popolazione adulta europea ha ricevuto la prima dose, il 14% la seconda. Questo ci rende ottimisti di riuscire a consegnare il numero sufficiente di fiale per raggiungere l'obiettivo del 70% divaccinati a”. Lo dice a News Mediaset il commissario Ue alla Salute Stella. Sulla Commissione europea che ha recentemente annunciato anche di stare lavorando su delle cure per ildichiara: “Sì, il virus può diventare endemico e quindi guardiamo anche alle terapie. L'Ema sta al momento valutando quattro anticorpi monoclonali”.Dopo delle innegabili difficoltà iniziali, il commissario alla Salute UE esalta il cambio di passo dell'Europa rispetto alle vaccinazioni: “Stiamo vaccinando il più velocemente possibile. L'importante soprattutto per ...

Roma, 13 mag 16:33 - Il 35 per cento della popolazione adulta europea ha ricevuto la prima dose, il 14 per cento la seconda: per questo motivo c'è ottimismo...... Stella Kyriakides chiarisce: "Il vaccino Astrazeneca è efficace che protegge da forme gravi di Covid e decessi sia in Europa che nel mondo. Voglio chiarire che l'unica ragione per l'azione legale è ..."