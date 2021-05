Covid Italia, oggi 8.085 contagi e 201 morti: bollettino 13 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 8.085 i contagi da coronavirus in Italia, regione per regione, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati altri 201 morti, che portano il totale a 123.745 dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. PIEMONTE – Sono 706 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Registrati inoltre altri 14 morti. I nuovi positivi sono pari al 3,2% di 22.407 tamponi eseguiti, di cui 11.896 antigenici. Dei 706 nuovi casi, gli asintomatici sono 284 (40,2%). I casi sono 63 di screening, 482 contatti di caso, 161 con indagine in corso, 4 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 95 in ambito scolastico e 607 tra la popolazione generale. Il totale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 8.085 ida coronavirus in, regione per regione, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati altri 201, che portano il totale a 123.745 dall’inizio dell’emergenza legata al-19. PIEMONTE – Sono 706 i nuovida coronavirus in Piemonte secondo ildi, 13. Registrati inoltre altri 14. I nuovi positivi sono pari al 3,2% di 22.407 tamponi eseguiti, di cui 11.896 antigenici. Dei 706 nuovi casi, gli asintomatici sono 284 (40,2%). I casi sono 63 di screening, 482 contatti di caso, 161 con indagine in corso, 4 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 95 in ambito scolastico e 607 tra la popolazione generale. Il totale ...

