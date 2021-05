Covid: in Lombardia riprendono vaccinazioni per insegnanti e personale scolastico (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-25) e nei reparti (-112). A fronte di 33.979… - Agenzia_Ansa : I carabinieri sono intervenuti la notte scorsa a Milano in un hotel del centro dove era in corso il compleanno del… - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Vaccinata con 4 dosi Pfizer, la 23enne beve 7 litri di acqua al giorno ma è disidratata #Covid - juanne78 : RT @MediasetTgcom24: Vaccinata con 4 dosi Pfizer, la 23enne beve 7 litri di acqua al giorno ma è disidratata #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Vaccini: Fontana, speriamo di poter aprire presto ai quarantenni In Lombardia abbiamo registrato pochissimi casi di rifiuti per l'Astra - Zeneca: io stesso l'ho ...al governo "di rivedere i criteri per il calcolo dell'indice Rt sulla circolazione del virus Covid - ...

Il governo Draghi cambia le regole dell'emergenza: nel nuovo decreto coprifuoco alle 23 e Rt ospedaliero ...il colore delle Regioni avevamo parlato proprio ieri a proposito del rischio della Lombardia in ... Il punto è che una volta offerta la copertura vaccinale alle fasce di popolazione più esposte al Covid -...

Covid, rischio zona arancione per la Lombardia: ecco perché QuiFinanza Vaccinazioni anti Covid, riprendono per insegnanti e personale scolastico Insegnanti e personale scolastico che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid da oggi possono prenotare il primo appuntamento sul sito www.prenotazionivaccinicovid. regione.lomba ...

Giornalismo e terzo settore insieme nell’era del post-Covid Porteranno le loro esperienze concrete Valeria Negrini, portavoce del Forum del Terzo settore Lombardia; Francesca Paini, presidente Cooperativa Tikvà e Antonio Lagrotteria, segretario generale Acli ...

Inabbiamo registrato pochissimi casi di rifiuti per l'Astra - Zeneca: io stesso l'ho ...al governo "di rivedere i criteri per il calcolo dell'indice Rt sulla circolazione del virus- ......il colore delle Regioni avevamo parlato proprio ieri a proposito del rischio dellain ... Il punto è che una volta offerta la copertura vaccinale alle fasce di popolazione più esposte al-...Insegnanti e personale scolastico che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid da oggi possono prenotare il primo appuntamento sul sito www.prenotazionivaccinicovid. regione.lomba ...Porteranno le loro esperienze concrete Valeria Negrini, portavoce del Forum del Terzo settore Lombardia; Francesca Paini, presidente Cooperativa Tikvà e Antonio Lagrotteria, segretario generale Acli ...